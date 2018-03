Zupomaniacy w ciągu roku schudli 60 ton z Moniką Honory!

W 2017 roku zrzucili 60 ton niechcianych kilogramów. Jak tego dokonali? Jedli zupy! Ty też możesz pozbyć się zbędnego tłuszczyku!

Program Przemian stworzony przez Monikę Honory powstał w 2015 roku po spektakularnym sukcesie – zmianie sposobu odżywiania, którego efektem ubocznym było zrzucenie 40 kilogramów bez efektu jojo.

– "Moja przemiana była bardzo widoczna, z osoby otyłej stałam się szczupła. Wówczas znajomi dopytywali, gdzie leży sekret mojego sukcesu. W ten sposób powstał Program Przemian." – mówi Monika Honory.

Od momentu rozpowszechnienia Programu Przemian, czyli od listopada 2015 roku do dzisiaj swoje życie i figurę z Moniką Honory zmieniło tysiące osób. Jednak idea ta dopiero półtora roku istnieje w internecie. Powstała na przykład specjalna i prężnie działająca grupa wsparcia na portalu Facebook, która nazywa się ZUPOMANIA — Monika Honory odchudza. Liczy ona już ponad 90 tysięcy osób. Jest to miejsce wsparcia, w którym Zupomaniacy motywują się wzajemnie, by wspólnie, ze smakiem i bez wyrzeczeń zrzucać kolejne kilogramy.

W każdym miesiącu zliczana jest liczba zgubiony kilogramów, aby pokazać wszystkim niedowiarkom, że naprawdę można zdrowo schudnąć. Jest to miejsce, w którym znajdziesz dużą dawkę motywacji, inspiracji na pyszne i zdrowe, nowe zupy, ale również sporo wartościowej wiedzy, która przekazywana jest z pasją, radością, a czasem w zabawny sposób.

Dlaczego ludzie chętnie korzystają z Programu Przemian?

Program Przemian uczy zasad racjonalnego odżywiania oraz szacunku do samego siebie. Osoby, które zrzuciły zbędne kilogramy, biorąc w nim udział, cenią go za to, że nie odczuwają głodu i nie muszą liczyć kalorii. Kolejną zaletą jest fakt, że metoda ta zapewnia dużą różnorodność, pozwala bawić się potrawami i tworzyć nowe smaki.

Zaskakujące jest to, że uczestnicy Programu Przemian nie widzą w nim diety, dowiadują się, że nie tylko redukcja wagi jest ważna. Niezwykle istotna jest – i tego brakuje w różnych popularnych dietach – nauka nowej kultury odżywiania, która sprawi, że po zrzuceniu zbędnych kilogramów, nie pojawi się efekt jo-jo. Odchudzanie z Programem Przemian stworzonym przez Monikę Honory jest ściśle połączone z rozwojem osobistym. Oprócz zasad odżywiania osoby, które zdecydują się w holistyczny sposób pielęgnować siebie zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Uczą się dbania o swoje ciało i rozpieszczania siebie nie tylko poprzez poznawanie nowych smaków, ale również przez troskliwą pielęgnację. W efekcie wszystko to prowadzi do nauki szacunku do siebie oraz poznawania siebie samego. Udział w projekcie Moniki Honory sprawia, że nie poganiamy siebie, a dajemy sobie czas na naukę nowego i nie karcimy siebie za niepowodzenia.

Ty również możesz poznać holistyczny program odchudzania, czyli redukcji wagi bez ograniczeń, bez liczenia kalorii, bez głodówek, bez obsesyjnego ważenia się, bez obwiniania i bez wyrzutów sumienia.

Jeśli byłaś już na prawie wszystkich dostępnych dietach, ale masz już dość głodówek, wyrzeczeń i jedzenia bez smaku, a ponadto brakuje Ci wsparcia i motywacji, to dołącz do grupy ZUPOMANIA — Monika Honory odchudza na Facebooku. Ty też możesz schudnąć z uśmiechem i bez wyrzeczeń. Skuteczność diety opracowanej przez Monikę Honory potwierdzają już tysiące zadowolonych, odmienionych i odchudzonych osób, które wspólnie pozbyły się ciężkiego balastu, bo zrzuciły aż 60 ton kilogramów. I są to dane jedynie za 2017 rok.