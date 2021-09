Zostań Ambasadorką miodowych kosmetyków BathBee – otrzymuj kosmetyki za darmo i zarabiaj!

Tego jeszcze nie było! Każdego dnia blogerki, influencerki i zwyczajne kobiety podejmują różnorodne współprace z producentami kosmetyków oraz sklepami i drogeriami. Najczęściej marki zapraszają do testowania pojedynczych kosmetyków. Chcesz mieć dostęp do darmowych ekologicznych kosmetyków jako pierwsza, a do tego chciałabyś zarabiać? Z intrygującą inicjatywą wychodzi polska marka kosmetyków ekologicznych BathBee, aktualnie poszukująca ambasadorek, które zaprosi do testowania kosmetyków miodowych i nie tylko!

Branża beauty i spa jest najszybciej rozwijającą się ze wszystkich branż. Każdego roku obserwujemy jej wzrost ok. 7%. Konsumenci szczególnie upodobali sobie trendy eko. Poszukują zabiegów opartych na naturalnych kosmetykach, ekologicznych potraw oraz kosmetyków i za te produkty są w stanie zapłacić więcej. Producenci prześcigają się we wprowadzaniu innowacji. Śluz ze ślimaka czy jad żmii przyciągają klientów i podnoszą wartość produktów.

BathBee – ekologiczne kosmetyki, które wypielęgnują ciało, ukoją zmysły i skradną serce!

Pośród tych wszystkich trendów znanym, ale i ciągle jeszcze niedocenianym, naturalnym składnikiem o wyjątkowych działaniu pielęgnacyjnym jest miód pszczeli. Z jego dobroczynnych właściwości korzystała już Kleopatra w czasach starożytnych. BathBee to lider w dziedzinie innowacji miodowych. Podstawę ekologicznych kosmetyków tworzy szlachetny składnik — miód pszczeli. Został połączony z cennymi olejami: krokoszowym, rzepakowym, rokitnikowym oraz woskiem pszczelim i olejkami aromatycznymi. Te składniki aktywne wypełniają receptury polskich kosmetyków naturalnych oraz troskliwie pielęgnują każdego rodzaju skórę bez względu na wiek. Bezwodne kosmetyki tworzone według unikalnej rodzinnej receptury opracowanej przez firmę BathBee wyróżniają wyjątkowe właściwości pielęgnacyjne i szerokie zastosowanie.

Absolutny must-have Twojej kosmetyczki!

Maska do ciała pod prysznic BathBee to uniwersalny kosmetyk, w którym zakochasz się od pierwszego użycia. Nie tylko przywraca skórze naturalne pH, ale również odbudowuje sebum zmyte podczas kąpieli, a na dodatek tworzy warstwę ochronną. To kosmetyk o działaniu anty-aging, który neutralizuje działanie wolnych rodników, odmładza i odżywia skórę.

Jest absolutnym must-have sezonu wakacyjnego. Maska BathBee intensywnie nawilża skórę oraz chroni ją przed wysychaniem. Pozostawia naturalnie muśniętą promieniami słońca bez łuszczenia, podrażnienia czy dyskomfortu. Co więcej, znajdujący się w recepturze kosmetyku miód ekspresowo naprawia i regeneruje skórę poparzoną słońcem. Zapomnij o swędzeniu i pieczeniu po opalaniu!

Profesjonalna pielęgnacja skóry bez względu na wiek!

Kosmetyki BathBee są powstały z myślą o troskliwej i dogłębnej pielęgnacji skóry, szczególnie tej zniszczonej, odwodnionej, dojrzałej, przesuszonej i problematycznej. Wyjątkową jakość preparatów pielęgnacyjnych BathBee potwierdzają klienci salonów kosmetycznych i spa, którzy powracają, zafascynowani rezultatami uzyskanymi po zabiegach pielęgnacyjnych z ich wykorzystaniem.

Jak zostać ambasadorką kosmetyków ekologicznych?

Rusza pierwsza kampania ambasadorska BathBee! Do końca lipca spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie pierwszych 100 ambasadorek, które otrzymają zestawy ekologicznych kosmetyków miodowych BathBee!

Zostań ambasadorką miodowych kosmetyków BathBee – wypełnij formularz TUTAJ!

Ambasadorka BathBee – korzyści dla Ciebie!

Zostając ambasadorką BathBee:

otrzymujesz darmowe kosmetyki do testów w pierwszej kolejności;

zyskujesz stałą zniżkę na kosmetyki wysokości 10%;

polecając kosmetyki na swoim blogu i w social mediach – zarabiasz 15% wartości netto od zrealizowanych transakcji;

polecając zaufane salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz studia masażu możesz zyskać 50 zł netto (jeśli zostanie podpisana umowa o współpracę z danym punktem).

Zdrowie + młodość + piękno + natura = BathBee, czyli nasycone składnikami aktywnymi kosmetyki, które naprawiają, pielęgnują i odmładzają skórę. Powstają z miłości do natury oraz z poszanowaniem jej praw.

BathBee to marka nagrodzona prestiżowym Diamentem Beauty 2019 – nagrodą przyznawaną przez redakcję portalu TrustedCosmetics.pl.