Marka kosmetyków Martina Gebhardt Naturkosmetik nagrodzona Diamentem Beauty 2019

Niemiecka marka kosmetyków Martina Gebhardt Naturkosmetik powstała z potrzeby, która przerodziła się w konieczność. A była to konieczność usunięcia widocznej i brzydkiej blizny z twarzy dziecka. Czy się udało? Zapraszam na naturalną opowieść o poszukiwaniu antidotum na piękno. Czy Martina Gebhardt ukryła ją w swojej marce kosmetyków naturalnych?

Jak myślisz, co pomogło usunąć tę bliznę z twarzy dziecka? Okazuje się, że wcale nie był to innowacyjny zabieg medycyny estetycznej ani chirurgii plastycznej. Wystarczyła zwykła maść z lanoliną. To sprawiło, że Martina Gebhardt zaczęła poszukiwać skutecznego antidotum, które pomoże w codziennej pielęgnacji skóry problematycznej. Czytała książki, słuchała ekspertów, poznawała zioła i ich pielęgnacyjne właściwości. Kolejnym etapem było tworzenie naturalnych kosmetyków wypełnionych ekstraktami z roślin i ziół. Udało jej się własnoręcznie wyprodukować maść z tymianku i szałwii. Tak bardzo poprawiła ona kondycję jej cery, że znajomi zaczęli dopytywać o ten preparat.

Po jakimś czasie maleńki warsztat kosmetyczny zmienił się w większą firmę, którą nazwano Martina Gebhardt Naturkosmetik. Co ciekawe, zainteresowanie kosmetykami tej marki wzrosło po wybuchu w Czarnobylu. Wtedy to pojawiły się pierwsze sklepy ze zdrową żywnością i ludzie zaczęli uświadamiać sobie, jak bardzo istotny jest ekologiczny styl życia. To był czas ogromnej popularności naturalnych kosmetyków Martina Gebhardt. Wówczas twórczyni marki postanowiła założyć ogród ziołowy. Firma powoli się rozrastała, i tak w 1994 roku produkcję kosmetyków Martina Gebhardt Naturkosmetik przeniesiono do 400-letniego klasztoru w Wessobrunn. Siedziba firmy znajduje się w Aplach.

Jak mówi właścicielka firmy: "Chcę ulepszać świat, dzięki wszystkiemu, co robię". Promuje ona życie w zgodzie z zasadami ekologii. Tworzone przez nią kosmetyki są w 100% preparatami naturalnymi. Aż 90% z nich pochodzi z upraw biodynamicznych lub uprawianych metodami ekologicznymi. Marka odrzuca substancje syntetyczne, które mają przedłużyć datę przydatności kosmetyków oraz sztuczne zapachy i wszelkie zbędne składniki, które mogłyby niekorzystnie wpływać na ludzki organizm bądź środowisko naturalne. Równie rygorystycznie podchodzi do składników testowanych na zwierzętach.

Właścicielka marki niemieckich kosmetyków Martina Gebhardt Naturkosmetik uwielbia podróżować po świecie, by poszukiwać ekologicznych, naturalnych i organicznych składników. Olejek z orzecha kokosowego zastępuje syntetyczne i mineralne substancje zapewniające ochronę przed słońcem w kosmetykach Martina Gebhardt.

Receptury niemieckich kosmetyków Martina Gebhardt Naturkosmetik wypełniają esencje spagiryczne. Powstają one w wyniku wykorzystywania pradawnej alchemicznej metody destylowania szlachetnych i cennych w substancje aktywne esencji roślinnych bez wytrącania naturalnych soli z popiołów.

Jednak to nie jedyny sekret skuteczności kosmetyków tej marki. Bo kosmetyki Martina Gebhardt Naturkosmetik są wytwarzane zgodnie z naturalnym rytmem kosmosu. We własnych ogrodach ziołowych firma ta wykorzystuje nowoczesne metody biodynamicznej uprawy roślin, aby uzyskać wysokiej jakości substancje odżywcze.

Receptury kosmetyków Martina Gebhardt zostały nasycone mnóstwem naturalnych składników aktywnych. W związku z tym każdy preparat powinniśmy aplikować na naszą skórę oszczędnie, aby zaktywizować ją do odnowy.

Pragniesz wzmocnić naturalną barierę ochronną Twojej skóry? Chcesz poprawić witalność, elastyczność i nawilżenie swojej skóry? A może poszukujesz sekretu młodości, który pozwoli Ci zatrzymać procesy starzenia się skóry? Do tej pory już kilka razy pisaliśmy o tych wyjątkowych kosmetykach. Zapraszamy do lektury tych artykułów:

Kosmetyki Martina Gebhardt Naturkosmetik zawierają tylko niezbędne składniki, które wzajemnie się uzupełniają, aby stworzyć magiczny i skuteczny kosmetyk, odpowiednio dostosowany do skór problematycznych, wymagających nie tylko intensywnej, ale również troskliwej pielęgnacji. Powyżej zaprezentowane atuty marki sprawiają, że z prawdziwą przyjemnością wręczamy marce Martina Gebhardt Naturkosmetik statuetkę Diamenty Beauty 2019.