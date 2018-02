Skóra problematyczna, nadwrażliwa lub atopowa? Mamy na to sposób!

Osoby ze skłonnością do cery atopowej, wrażliwej i problematycznej mają utrudnione życie. Ich skóra, często w trudnych, stresujących sytuacjach oraz pod wpływem czynników zewnętrznych potrafi płatać im mało przyjemne figle. Jest jednak gama dermokosmetyków przeznaczona do troskliwej pielęgnacji skóry problematycznej. Poznaj serię preparatów 2DERM marki For Life & Madaga.

Firma For Life & Madaga jest jedynym producentem kosmetyków o opatentowanej recepturze, które regenerują i odbudowują naturalne funkcje ochronne skóry. Ponadto dermokosmetyki z linii 2DERM rozwiązują problem powstawania reakcji niekorzystnych w odpowiedzi na preparaty pielęgnacyjne dla skóry wrażliwej. Kosmetyki te regularnie stosowane tworzą na skórze optymalne warunki do odnowienia fizjologicznych procesów regeneracyjnych.

Linia dermokosmetyków 2DERM została wypełniona najwyższej jakości składnikami i zawiera wyłącznie najwyższej jakości składniki. Preparaty z serii 2DERM zostały wzbogacone w nieskazitelnie czystą i naturalną substancję zwaną MEDILAN™, czyli najczystszą postacią lanoliny na świecie, która uspokaja skórę oraz intensywnie ją regeneruje. To innowacyjny składnik, który zastępuje warstwę ochronną skóry, dzięki czemu kosmetyki z jego zawartością wykazują niesamowite rezultaty w pielęgnacji skóry skłonnej do uczuleń, atopowej i problematycznej.

Po pierwsze krem barierowy — must have dla skóry problematycznej

Opatentowany krem barierowy REHA Special z linii 2DERM zapewnia troskliwą pomoc dla skóry problematycznej. Nie tylko wspomaga gojenie i regenerację skóry bez farmakologicznego oraz immunologicznego działania, ale również w innowacyjny sposób wycisza stany zapalne uszkodzonego naskórka — wzmacniając barierę ochronną skóry. Ten bezzapachowy kosmetyk zawiera składniki najwyższej jakości, opatentowany system mikroemulsji i nie zawiera parabenów ani kortykoidów.

To kosmetyk o wielokierunkowym działaniu. Sprawdzi się w przypadku trądziku różowatego, odparzeń, wyprysków, zapaleń skórnych. Z powodzeniem można go stosować jako preparat kojący na pęcherze, oparzenia, ukąszenia owadów czy otarcia. Wspaniale wycisza naskórek po zabiegach medycyny estetycznej takich jak peeling chemiczny, dermabrazja, czy laseroterapia. Co ważne po silnie złuszczającym peelingu krem REHA Special z linii 2DERM aplikujemy dopiero po etapie złuszczania. Kosmetyk ten doskonale chroni skórę przed działaniem czynników atmosferycznych takich jak mróz, wiatr i promienie słoneczne oraz natłuszcza i naprawia skórę po częstym myciu detergentami. Stanowi on również wyśmienitą ochronę przed działaniem środowiska zewnętrznego.

Krem barierowy REHA Special z linii 2DERM jest odpowiedni dla dzieci w wieku niemowlęcym – już od pierwszego dnia życia.

Krok 2 – emulsja oczyszczająca

Dermokosmetyczna emulsja oczyszczająca 2DERM Duobase powstała, by troskliwie i bezpiecznie oczyszczać skórę nadwrażliwą, problematyczną oraz z uszkodzoną barierą ochronną. Działa silnie antybakteryjnie. Kosmetyk polecany jest do pielęgnacji skóry atopowej oraz bardzo wrażliwej. Jego receptura łączy w sobie pielęgnacyjne właściwości substancji odżywczych takich jak: estry oleju kokosowego, emulgator cukrowy, MEDILAN™, oliwa z oliwek, pantenol, opatentowany system mikroemulsji. Ważne, aby stosować go dwufazowo.

Jak stosujemy emulsję 2DERM Duobase?

Faza I: Najpierw nanieś pierwszą część preparatu na opuszki palców, w trakcie delikatnego masażu oczyści ona skórę, usunie makijaż, sebum, zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka. Pozostałości kosmetyku usuń płatkiem kosmetycznym.

Faza II: Ponownie nałóż emulsję i delikatnymi ruchami masuj przez około 60 sekund, a nadmiar kosmetyku usuń suchą chusteczką.

