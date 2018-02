Kanapkowa pielęgnacja cery naturalnymi kosmetykami Nature BIOactive marki For Life

Jesteś zwolenniczką naturalnej pielęgnacji i poszukujesz wysokiej jakości kosmetyków, które zapewnią Twojej skórze troskliwą ochronę? Wybierz kosmetyki Nature BIOactive marki For Life & Madaga. Poznaj precyzyjną linię kosmetyków, która powstaje z prawdziwie czystych ekologicznie surowców, które są pozyskiwane jedynie z upraw kontrolowanych i posiadających certyfikaty BIO oraz ECOCERT.

Receptury tych kosmetyków zostały wypełnione selektywnie wybieranymi naturalnymi olejami tłoczonymi na zimno. Charakteryzuje je skumulowana zawartość witamin, minerałów i antyoksydantów – wyjątkowego i niezbędnego pokarmu dla utrzymania idealnej kondycji, zdrowa i blasku skóry.

Jeśli jesteś posiadaczką cery normalnej, suchej, wrażliwej, reaktywnej, dojrzałej, skłonnej do podrażnień i zmęczonej to wybierz te kosmetyki z serii Nature BIOactive firmy For Life & Madaga, a z pewnością zapomnisz o preparatach pielęgnacyjnych, które stosowałaś wcześniej.

Co ważne kosmetyki For Life & Madaga – Nature BIOactive są pozbawione barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych.

Składniki aktywne w kosmetykach z linii Nature BIOactive

W celu zapewnienia jak największych korzyści dla klientów, w kosmetykach z linii Nature BIO active połączone zostały wyłącznie drogocenne, selektywnie dobrane składniki odżywcze takie jak:

olej arganowy BIO — zawiera mnóstwo nienasyconych kwasów tłuszczowych, dzięki czemu nie

tylko nawilża, ale również odbudowuje naskórek; olej jojoba BIO – uznawany jest za składnik, który spowalnia procesy starzenia skóry;

olej z moreli BIO – wspaniale łagodzi oraz intensywnie regeneruje;

oliwa z oliwek BIO – jest cennym źródłem mononienasyconych kwasów tłuszczowych oraz

naturalnych witamin A i E (tokoferol); olej słonecznikowy BIO – za sprawą zawartej w nim witaminy E intensywnie regeneruje oraz zmiękcza skórę;

masło shea BIO – jest bogate w witaminy, dzięki czemu nie tylko odnawia skórę, ale również ją chroni i łagodzi;

tocopherol – naturalna witamina E z oleju słonecznikowego, silny antyoksydant, który neutralizuje działanie wolnych rodników, chroni przed wczesnym starzeniem i łuszczeniem się skóry oraz pozostawia ją jędrną i elastyczną;

BIO sacharyd – intensywnie i długotrwale nawilża skórę oraz pozostawia ją aksamitnie miękką;

sok z aloesu — zawiera między innymi aminokwasy, glukozydy, taniny i witaminy, zwłaszcza witaminę C (silny antyoksydant) oraz łagodzi skórę; wiciokrzew japoński – działa antybakteryjne i przeciwzapalnie, w kosmetyce stosowany jako ochrona produktu przed mikroorganizmami.

Jak widać powyżej, kosmetyki te wypełnione zostały cennymi składnikami aktywnymi.

Kanapkowa pielęgnacja twarzy kosmetykami z linii Nature BIOactive

Aby zapewnić Twojej cerze wszystko to, czego potrzebuje i dostarczyć jej niezbędnych witamin i minerałów najpierw ją oczyść, używając płynu do twarzy z ekstraktem z róży damasceńskiej i sokiem z liści aloesu, które skutecznie i delikatnie oczyszcza skórę twarzy oraz okolic oczu, a także pozostawią ją nawilżoną i przygotowaną do dalszych etapów pielęgnacyjnych.

Następnie wybierz mleczko oczyszczające, którego receptura zawiera naturalne oleje, sok z aloesu oraz emulgator cukrowy, dzięki czemu doskonale sprawdza się do demakijażu oraz usuwa zanieczyszczenia, toksyny, pot i brud z naskórka. Kosmetyk polecany jest także do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, nie tylko pielęgnuje, ale również wzmacnia naskórek.

Każdego dnia dbaj także o delikatną skórę wokół Twoich oczu. Wybierz wypełniony naturalnymi składnikami odżywczymi krem pod oczy Nature BIOactive, który nie tylko odżywi i wzmocni skórę wokół oczu, ale również pozostawi ją napiętą i zapewni ochronę.

Krem odżywczy do twarzy stanowi zakończenie porannej i wieczornej pielęgnacji wykonywanej każdego dnia. Na przygotowaną wcześniej skórę aplikujemy krem, który uzupełnia składniki odżywcze, zapewnia skórze ochronę przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników oraz czynników atmosferycznych. Regeneruje, wzmacnia poziom nawilżenia oraz odmładza, preparat doskonale sprawdzi się zastosowany zarówno samodzielnie, jak i pod makijaż.

Raz w tygodniu zafunduj swojej cerze wyjątkowe domowe SPA. Wystarczy, że na 15 minut zaaplikujesz na nią maskę z linii Nature BIOactive. Możesz ją rozsmarować także na szyi i dekolcie. Kosmetyk za sprawą zawartych w nim składników odżywczych w postaci oleju arganowego, oleju z moreli, oliwy z oliwek, oleju słonecznikowego, masła shea, naturalnej witaminy E oraz wiciokrzewu japońskiego ekspresowo kondycjonuje skórę. Regeneruje, silnie odżywia oraz intensywnie nawilża cerę, pozostawia ją promienną i udekorowaną zdrowym kolorytem.

Odżywczy olej Nature BIOactive to kosmetyk, który sprawdzi się w codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej ze zmarszczkami oraz suchej i mieszanej. Wystarczy dosłownie odrobinę tego drogocennego kosmetyku delikatnie wsmarować w powierzchnię skóry ze zmarszczkami, a w przypadku cery suchej rozprowadzić po skórze twarzy, szyi i dekoltu.

