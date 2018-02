Czekamy na zgłoszenia w Plebiscycie Diamenty Beauty 2018!

Już po raz III rusza Plebiscyt Diamenty Beauty. Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Diamenty Beauty", w którym nagradzamy godne zaufania i wyróżniające się na tle konkurencji usługi, kosmetyki, książki i firmy.

Jeśli Twój produkt, firma, książka, preparat, drogeria, linia kosmetyków lub usługa jest nowatorska, innowacyjna i nowoczesna zgłoś ją do tego konkursu. Możesz otrzymać prestiżową statuetkę i certyfikat "Diamenty Beauty", którym nagrodzeni zostaną wyłącznie liderzy w branży.

Do udziału Konkursie "Diamenty Beauty" zapraszamy firmy z szeroko rozumianej branży zdrowia i urody, bez względu na wielkość i status prawny. Szansę na certyfikat i godło promocyjne "Diamenty Beauty" otrzymają produkty, usługi, firmy oraz linie kosmetyków odznaczające się wysoką jakością, oraz:

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 31 marca 2018 roku włącznie.

W 2016 roku w I Edycji Plebiscytu Diamenty Beauty nagrodziliśmy 12 firm!

W 2017 roku w II Edycji Plebiscytu Diamenty Beauty rozdaliśmy 30 pięknych, eleganckich statuetek.

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu "Diamenty Beauty" oraz prezentacja nagrodzonych produktów, usług i firm nastąpi w maju 2018 roku na łamach naszego portalu oraz w naszych mediach społecznościowych.

"Diamenty Beauty" jest to promocja wyróżniających się firm oraz zaufanych produktów i usług w branży zdrowia i urody!

Zapraszamy do udziału: http://www.trustedcosmetics.pl/diamenty-beauty/.

